LPI-J: Personen mit Pyrotechnik beschossen
Jena (ots)
Ein 18-Jähriger war offenbar mit dem richtigen und sicheren Gebrauch von Feuerwerkskörper nicht betraut. Gegen 04:15 Uhr richtete er in der Johannisstraße eine Feuerwerksbatterie so aus, dass diese auf eine Personengruppe gerichtet war und zündete sie an. Glücklicherweise wurden die Personen nicht getroffen. Der junge Mann wurde in Gewahrsam genommen und erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell