Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Diebstahl

Jena (ots)

In der Silvesternacht wollten zwei 19-Jährige Feuerwerkskörper am Carl-Zeiß-Platz zünden. Doch die Feierstimmung wurde jäh unterbrochen. Ein unbekannter Mann versuchte mehrere Raketen aus dem Rucksack des einen zu stehlen. Als die beiden jungen Männer sich dagegen wehrten, wurde einer der beiden unvermittelt ins Gesicht geschlagen. In der Folge kamen vier weitere unbekannte Personen dazu und griffen die beiden Männer an. Die nun insgesamt fünf unbekannten Täter erbeuteten knapp ein Dutzend Raketen und verletzten die beiden 19-Jähringen leicht. Die Täter ergriffen mit dem Beutegut die Flucht. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

