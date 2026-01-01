PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung in Umpferstedt

Weimar (ots)

In den frühen Morgenstunden des neuen Jahres kam es in der Ortslage Umpferstedt in der Teichstraße zu einer massiven Sachbeschädigung. Der noch unbekannte Täter brachte ein noch unbekanntes Sprengmittel an einem Garagentor an, welches in der weiteren Folge umsetzte. Dabei kam es zur Zerstörung des Garagentores sowie unter anderem zur Beschädigung eines dahinter befindlichen PKWs sowie einer Mülltonne. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000,00 EUR geschätzt.

Personen, die den Vorfall am 01.12.2025 gegen 01:30 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizeiinspektion Weimar unter Angabe des Aktenzeichens (ST/0000137/2026) zu melden (Tel.: 03643 882-0, E- Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 12:45

    LPI-J: Fahren unter Alkoholeinfluss in Blankenhain

    Weimar (ots) - Zum späten Vormittag an Silvester führten Beamte der Polizeiinspektion Weimar eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Lindenstraße in der Ortslage Blankenhain durch. Bei dem 51-Jährigen Fahrzeugführer des Nissan Micra wurde im Rahmen dieser ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,85 Promille anzeigte. Es wurde im weiteren Verlauf eine gerichtsverwertbare Messung ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 07:53

    LPI-J: Querschläger verursacht blutige Nase

    Apolda (ots) - Kurz nach Mitternacht kam es in der Utenbacher Straße in Apolda zu einer Körperverletzung. Beim Abfeuern von Silvesterraketen löste sich aus der Gruppe des Geschädigten ein Querschläger und flog in Richtung einer gegenüberstehenden Personengruppe. Aus dieser Gruppe heraus ging eine unbekannte männliche Person in Richtung des Geschädigten und schlug diesen unvermittelt in das Gesicht, woraufhin die ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 07:51

    LPI-J: Sicherstellung von selbstgebauter Pyrotechnik

    Apolda (ots) - Kurz vor dem Jahreswechsel konnten Polizeibeamte in der Apoldaer Innenstadt übermäßig laute Knallgeräusche wahrnehmen. Diese führten die Beamten zum REWE Parkplatz in der Utenbacher Straße. Bei einer Personenkontrolle versuchte ein 23-jähriger deutscher Tatverdächtiger etwas hinter seinem Pkw zu verstecken. Bei genauerer Betrachtung konnte hinter dem Pkw und im Kofferraum des Pkw mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren