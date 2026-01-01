Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung in Umpferstedt

Weimar (ots)

In den frühen Morgenstunden des neuen Jahres kam es in der Ortslage Umpferstedt in der Teichstraße zu einer massiven Sachbeschädigung. Der noch unbekannte Täter brachte ein noch unbekanntes Sprengmittel an einem Garagentor an, welches in der weiteren Folge umsetzte. Dabei kam es zur Zerstörung des Garagentores sowie unter anderem zur Beschädigung eines dahinter befindlichen PKWs sowie einer Mülltonne. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000,00 EUR geschätzt.

Personen, die den Vorfall am 01.12.2025 gegen 01:30 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizeiinspektion Weimar unter Angabe des Aktenzeichens (ST/0000137/2026) zu melden (Tel.: 03643 882-0, E- Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell