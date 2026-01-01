PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sicherstellung von selbstgebauter Pyrotechnik

Apolda (ots)

Kurz vor dem Jahreswechsel konnten Polizeibeamte in der Apoldaer Innenstadt übermäßig laute Knallgeräusche wahrnehmen. Diese führten die Beamten zum REWE Parkplatz in der Utenbacher Straße. Bei einer Personenkontrolle versuchte ein 23-jähriger deutscher Tatverdächtiger etwas hinter seinem Pkw zu verstecken. Bei genauerer Betrachtung konnte hinter dem Pkw und im Kofferraum des Pkw mehrere selbstgebaute Kugelbomben mit Abschussvorrichtung, 2 x Schreckschusswaffen und diverse pyrotechnische Erzeugnisse verbotener Feuerwerkskategorien fest- und sichergestellt werden. Dem Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Silvesterrakete setzt Garage in Vollbrand

    Apolda (ots) - In der Silvesternacht mussten mehrere Freiwillige Feuerwehren der Ilmtal-Weinstraße nach Oßmannstedt ausrücken, um eine in Vollbrand stehende Garage zu löschen. Ursächlich dafür soll wohl eine abgefeuerte Silvesterrakete sein. Die Garage brannte vollständig nieder. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung wird aufgenommen. Hinweise auf die ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 15:31

    LPI-J: Korrektur zur Meldung "Bedrohung mit Schreckschusswaffe" vom 31.12.2025

    Weimar (ots) - In der Pressemitteilung vom 31.12.2025 wurde als Tatzeit der vergangene Sonntagabend angegeben. Aufgrund eines Bürofehlers kam es hier zu einer Verwechslung: Es handelte sich um Dienstagabend, den 30.12.2025. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 12:40

    LPI-J: Bedrohung mit Schreckschusswaffe

    Weimar (ots) - Am Sonntagabend kam es in der Ortslage Blankenhain zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach bisherigen Ermittlungen zündete ein 14-Jähriger in der Marktstraße Feuerwerkskörper. Dies missfiel einem 25-Jährigen Anwohner, welcher sich in der weiteren Folge zum Jugendlichen begab und diesen mittels eines pistolenähnlichen Gegenstandes nötigte, mit dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern aufzuhören. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren