Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sicherstellung von selbstgebauter Pyrotechnik

Apolda (ots)

Kurz vor dem Jahreswechsel konnten Polizeibeamte in der Apoldaer Innenstadt übermäßig laute Knallgeräusche wahrnehmen. Diese führten die Beamten zum REWE Parkplatz in der Utenbacher Straße. Bei einer Personenkontrolle versuchte ein 23-jähriger deutscher Tatverdächtiger etwas hinter seinem Pkw zu verstecken. Bei genauerer Betrachtung konnte hinter dem Pkw und im Kofferraum des Pkw mehrere selbstgebaute Kugelbomben mit Abschussvorrichtung, 2 x Schreckschusswaffen und diverse pyrotechnische Erzeugnisse verbotener Feuerwerkskategorien fest- und sichergestellt werden. Dem Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

