LPI-J: Silvesterrakete setzt Garage in Vollbrand
Apolda (ots)
In der Silvesternacht mussten mehrere Freiwillige Feuerwehren der Ilmtal-Weinstraße nach Oßmannstedt ausrücken, um eine in Vollbrand stehende Garage zu löschen. Ursächlich dafür soll wohl eine abgefeuerte Silvesterrakete sein. Die Garage brannte vollständig nieder. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung wird aufgenommen. Hinweise auf die Verursacher bitte an die Polizei Apolda richten.
