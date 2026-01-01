PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Silvesterrakete setzt Garage in Vollbrand

Apolda (ots)

In der Silvesternacht mussten mehrere Freiwillige Feuerwehren der Ilmtal-Weinstraße nach Oßmannstedt ausrücken, um eine in Vollbrand stehende Garage zu löschen. Ursächlich dafür soll wohl eine abgefeuerte Silvesterrakete sein. Die Garage brannte vollständig nieder. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung wird aufgenommen. Hinweise auf die Verursacher bitte an die Polizei Apolda richten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

