LPI-J: Silvesterrakete setzt Garage in Vollbrand

Weimar (ots) - Am Sonntagabend kam es in der Ortslage Blankenhain zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach bisherigen Ermittlungen zündete ein 14-Jähriger in der Marktstraße Feuerwerkskörper. Dies missfiel einem 25-Jährigen Anwohner, welcher sich in der weiteren Folge zum Jugendlichen begab und diesen mittels eines pistolenähnlichen Gegenstandes nötigte, mit dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern aufzuhören. ...

