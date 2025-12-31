LPI-J: Korrektur zur Meldung "Bedrohung mit Schreckschusswaffe" vom 31.12.2025
Weimar (ots)
In der Pressemitteilung vom 31.12.2025 wurde als Tatzeit der vergangene Sonntagabend angegeben. Aufgrund eines Bürofehlers kam es hier zu einer Verwechslung: Es handelte sich um Dienstagabend, den 30.12.2025.
