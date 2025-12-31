LPI-J: Korrektur zur Meldung "Bedrohung mit Schreckschusswaffe" vom 31.12.2025

Weimar (ots) - Ein 51-Jähriger fuhr am Montag gegen 08:30 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße Am Kirschberg in Richtung Friedensstraße. Ihm entgegen kam ein 44-Jähriger Mercedesfahrer. Dieser wollte nach links in Richtung Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Mutmaßlich übersah er den entgegenkommenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erlitt eine Platzwunde und verletzte sich am Bein. Ein ...

