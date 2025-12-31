PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Korrektur zur Meldung "Bedrohung mit Schreckschusswaffe" vom 31.12.2025

Weimar (ots)

In der Pressemitteilung vom 31.12.2025 wurde als Tatzeit der vergangene Sonntagabend angegeben. Aufgrund eines Bürofehlers kam es hier zu einer Verwechslung: Es handelte sich um Dienstagabend, den 30.12.2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

