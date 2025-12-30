PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Illegales Feuerwerk

Apolda (ots)

Aufgrund mehrerer Meldungen zu illegalem Feuerwerk wurde die Polizei gestern in die Leutloffstraße in Apolda gerufen. Dort trafen sie auf zwei 17-Jährige, welche teilweise illegales Feuerwerk bei sich trugen. Die Feuerwerkskörper wurden beschlagnahmt und Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 30.12.2025 – 07:55

    LPI-J: Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt

    Weimar (ots) - Ein 51-Jähriger fuhr am Montag gegen 08:30 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße Am Kirschberg in Richtung Friedensstraße. Ihm entgegen kam ein 44-Jähriger Mercedesfahrer. Dieser wollte nach links in Richtung Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Mutmaßlich übersah er den entgegenkommenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erlitt eine Platzwunde und verletzte sich am Bein. Ein ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 07:55

    LPI-J: Angriff mit Pfefferspray

    Weimar (ots) - Am Montag gegen 23:00 Uhr geriet ein 27-Jähriger, am Goetheplatz in Weimar, mit drei anderen unbekannten Personen in Streit. Dabei eskalierte der Streit und ein Mann aus der Gruppe sprühte mit Pfefferspray dem 27-Jährigen in dessen Gesicht. Dieser kam daraufhin zu Fall und verletzte sich an der Hand. Er begab sich in das nächstgelegene Krankenhaus, um sich behandeln zu lassen. Nach erfolgter Behandlung informierte er die Polizei und brachte den Sachverhalt ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 07:55

    LPI-J: Einbruch in Wohnhaus

    Weimar (ots) - Unbekannte sind am Samstagabend in ein Mehrfamilienhaus in Oberweimar eingebrochen und haben mehr als 1.000 Euro Bargeld gestohlen. Dabei verschafften sich die Täter mutmaßlich über ein Fenster Zutritt zur Wohnung. Sämtliche Zimmer und Schränke wurden durchsucht. Nachdem die Täter fündig geworden sind, ergriffen sie zusammen mit der Beute die Flucht. Bisher gibt es keine Hinweise zu dem oder den Tätern. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen ...

    mehr
