LPI-J: Illegales Feuerwerk

Weimar (ots) - Am Montag gegen 23:00 Uhr geriet ein 27-Jähriger, am Goetheplatz in Weimar, mit drei anderen unbekannten Personen in Streit. Dabei eskalierte der Streit und ein Mann aus der Gruppe sprühte mit Pfefferspray dem 27-Jährigen in dessen Gesicht. Dieser kam daraufhin zu Fall und verletzte sich an der Hand. Er begab sich in das nächstgelegene Krankenhaus, um sich behandeln zu lassen. Nach erfolgter Behandlung informierte er die Polizei und brachte den Sachverhalt ...

