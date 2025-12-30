LPI-J: Illegales Feuerwerk
Apolda (ots)
Aufgrund mehrerer Meldungen zu illegalem Feuerwerk wurde die Polizei gestern in die Leutloffstraße in Apolda gerufen. Dort trafen sie auf zwei 17-Jährige, welche teilweise illegales Feuerwerk bei sich trugen. Die Feuerwerkskörper wurden beschlagnahmt und Anzeige erstattet.
