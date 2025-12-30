LPI-J: Einbruch in Wohnhaus
Weimar (ots)
Unbekannte sind am Samstagabend in ein Mehrfamilienhaus in Oberweimar eingebrochen und haben mehr als 1.000 Euro Bargeld gestohlen. Dabei verschafften sich die Täter mutmaßlich über ein Fenster Zutritt zur Wohnung. Sämtliche Zimmer und Schränke wurden durchsucht. Nachdem die Täter fündig geworden sind, ergriffen sie zusammen mit der Beute die Flucht. Bisher gibt es keine Hinweise zu dem oder den Tätern. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
