Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandstiftung endet glimpflich

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dornburg-Camburg: Unbekannte haben am Montagvormittag in einem Garagenkomplex in Dornburg-Camburg mutmaßlich mit einem Feuerwerkskörper eine Garage in Brand gesetzt. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und größere Schäden vermieden werden. Durch die Löscharbeiten wurden Kartons einer Nachbargarage in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Erkenntnissen befand sich in der angegriffenen Garage nur Unrat. Die Garage selbst war stark verrußt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Euro Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache und den Verursachern aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

