PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl in Seniorenheim

Jena (ots)

Unbekannte haben am Morgen des heiligen Abend Bargeld aus dem Zimmer einer 90-Jährigen gestohlen. Dabei wurde ein niedriger dreistelliger Betrag erbeutet. Wie der oder die Täterin sich Zugang zu dem Zimmer der Rentnerin verschaffte ist aktuell unklar. Gerade an einem Tag, der traditionell für Besinnlichkeit und Zusammenhalt steht, trifft ein solcher Vorfall besonders. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 07:55

    LPI-J: Versuchter Einbruch schlug fehl

    Jena (ots) - Unbekannte haben in der letzten Woche in der Jenaer Innenstadt sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft. Die Täter begaben sich in der Folge in das erste Obergeschoss und versuchten dort vier Wohnungstüren aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, weswegen die Täter von ihrem Plan abwichen und flohen. Die Türen wurden jeweils leicht beschädigt, wobei der Sachschaden auf ca. 400,-Euro geschätzt werden ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 07:55

    LPI-J: Streitigkeit endet in Hausverbot

    Jena (ots) - Nachdem am Montagabend gegen 17:00 Uhr ein 39-Jähriger in Jena Neulobeda mit anderen Kunden in einem Markt in Streit geriet, wurde ihm durch die örtliche Security ein Hausverbot ausgesprochen. Doch der Mann dachte gar nicht daran das Gebäude zu verlassen. Er stieß einen 34-Jähriger Mitarbeiter zur Seite und trat einem 23-Jährigen gegen das Knie. Es kam fortfolgend zu einem Handgemenge. Auch gegen ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:12

    LPI-J: E-Roller ohne Pflichtversicherung

    Apolda (ots) - Eine 13-Jährige auf einem E-Roller stoppte gestern Nacht die Apoldaer Polizei. Grund hierfür war der fehlende Pflichtversicherungsschutz des Fahrzeuges. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine entsprechende Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren