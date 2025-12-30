LPI-J: Diebstahl in Seniorenheim
Jena (ots)
Unbekannte haben am Morgen des heiligen Abend Bargeld aus dem Zimmer einer 90-Jährigen gestohlen. Dabei wurde ein niedriger dreistelliger Betrag erbeutet. Wie der oder die Täterin sich Zugang zu dem Zimmer der Rentnerin verschaffte ist aktuell unklar. Gerade an einem Tag, der traditionell für Besinnlichkeit und Zusammenhalt steht, trifft ein solcher Vorfall besonders. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell