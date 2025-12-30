LPI-J: Versuchter Einbruch schlug fehl

Jena (ots) - Nachdem am Montagabend gegen 17:00 Uhr ein 39-Jähriger in Jena Neulobeda mit anderen Kunden in einem Markt in Streit geriet, wurde ihm durch die örtliche Security ein Hausverbot ausgesprochen. Doch der Mann dachte gar nicht daran das Gebäude zu verlassen. Er stieß einen 34-Jähriger Mitarbeiter zur Seite und trat einem 23-Jährigen gegen das Knie. Es kam fortfolgend zu einem Handgemenge. Auch gegen ...

