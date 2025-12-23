PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Uneinsichtig: Van sichergestellt

POL-BI: Uneinsichtig: Van sichergestellt
Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Montag, 22.12.2025, wurde ein Mercedes-Benz Viano eines Bielefelders sichergestellt, nachdem er in einer Tiefgarage ein anderes Auto touchiert hatte.

Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Bielefelder mit seinem Auto die Tiefgarage eines Verbrauchermarktes und touchierte einen geparkten VW Caddy. Anschließend parkte er seinen Van auf einer Sperrfläche, schaltete das Warnblinklicht ein und verließ das Fahrzeug. Eine unbeteiligte Person rief die Polizei. Die alarmierten Beamten kontrollierten den 53-Jährigen, als er zurückkam. Die Caddy-Fahrerin hat-te den Schaden an ihrem Fahrzeug nicht bemerkt und hatte die Tiefgarage bereits verlassen.

Der 53-Jährige gab zunächst an, dass er seinen Führerschein Zuhause vergessen hätte. Tatsächlich hatte er seine Fahrerlaubnis jedoch aus medizinischen Gründen verloren, wie die Beamten ermittelten. Darauf angesprochen, gab er an, trotzdem zu fahren, da ihm dieser Umstand egal sei.

Da der Bielefelder mehrfach angab, den Viano fahren zu wollen, wurde das Fahr-zeug sichergestellt und abgeschleppt. Der Bielefelder muss sich nun für den Unfall mit Sachschaden verantworten. Da er nicht auf die Fahrerin des beschädigten VW Caddy wartete oder die Polizei informierte, besteht zudem der Verdacht der Unfall-flucht. Zudem wurde eine Anzeige gegen die Halterin des Viano geschrieben, da sie zugelassen hat, dass der 53-Jährige das Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis nutzt. Die Halterin des VW Caddy konnte ermittelt werden und wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt.

