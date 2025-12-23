PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher gibt auf

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Baumheide - Am vergangenen Wochenende verhinderten mutmaßlich robuste Fenster und abschließbare Fenstergriffe einen Einbruch in der Seidenstickerstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand, versuchte ein unbekannter Täter zwischen 10:00 Uhr am Samstag, 20.12.2025, und 19:00 Uhr am Sonntag, 21.12.2025, in ein Haus an der Seidenstickerstraße einzubrechen. Der Einbrecher gelangte über einen Zaun in den Garten des Gebäudes und versuchte dann zunächst ein Fenster und dann die Gartentür aufzubrechen. Nachdem ihm dies nicht gelang, brach er seine Tat ab und flüchtete in eine unbekannte Richtung.

Die Polizei erinnert: Je länger ein Einbruchsversuch dauert, desto höher ist das Entdeckungsrisiko. Daher: Sichern Sie ihr Haus so, dass Täter weder schnell noch unauffällig in ihr Haus gelangen können.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

