POL-BI: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt an der Paderborner Straße in Verl - MK Born

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gütersloh / Verl - Ein 30-jähriger Gütersloher wurde am Montagmorgen, 22.12.2025, durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen, da er im Verdacht steht, einem 66-jährigen Verler mit einer Axt lebensgefährliche Verletzungen zugefügt zu haben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand kam es gegen 06:55 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Paderborner Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 66-jährigen Deutschen und einem 30-jährigen Mann mit mazedonischer Staatsangehörigkeit.

Dabei verletzte der 30-Jährige den Älteren mit einer Axt lebensgefährlich. Der Schwerverletzte begab sich vor das Gebäude, wo sich zunächst Ersthelfer um ihn kümmerten. Rettungskräfte brachten den 66-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach einer Notoperation hat sich sein der Gesundheitszustand stabilisiert.

Der leicht verletzte 30-Jährige verblieb im Mehrfamilienhaus. Ein Spezialeinsatzkommando wurde hinzugezogen und konnte den Tatverdächtigen wenig später in dem Gebäude festnehmen.

Wie sich die Tat zugetragen hat und von wem die Aggression anfänglich ausging, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die beiden Männer machten in einer ersten Befragung widersprüchliche Angaben zum Tatablauf.

Die Mordkommission Born bestehend aus Bielefelder und Gütersloher Kriminalbeamten hat unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Stefan Esdar die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags übernommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich Opfer und Täter und waren in der Vergangenheit bereits in Streit geraten.

