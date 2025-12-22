Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorweihnachtliche Alkoholfahrten gestoppt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Am vergangenen Wochenende stoppte die Bielefelder Polizei mehrere Personen, die alkoholisiert mit einem Auto oder E-Scooter unterwegs waren. Das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihnen untersagt.

Aus gegebenem Anlass sensibilisiert die Polizei Bielefeld: Setzten oder stellen Sie sich nicht hinter das Steuer eines Fahrzeugs, wenn sie Alkohol getrunken haben. Es besteht die Gefahr, dass sie sich im Bereich einer Ordnungswidrigkeit oder gar einer Straftat befinden. Es drohen Geldbußen, Punkte im Fahreignungsregister oder der Führerscheinverlust.

Denken Sie daran: Bringen sie sich selbst und andere nicht in Gefahr.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 20.12.2025, fiel der Polizei ein Duo auf einem E-Scooter am Jahnplatz auf. Der 18-jährige Fahrer kam gegen 04:05 Uhr aus Richtung Hauptbahnhof und fuhr in Schlangenlinien in Richtung Niederwall. Als die Beamten das Blaulicht einschalteten, überquerte der Bielefelder die Straße bei Rotlicht und fuhr zwischen stehenden Bussen hindurch. Kurz darauf wurden er und seine 17-jährige Mitfahrerin kontrolliert. Dabei gab der 18-Jährige an, in der Nacht Alkohol konsumiert zu haben. Seine Atemalkoholtest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen.

Ein aufmerksamer Bielefelder bemerkte gegen 18:30 Uhr am Samstag, 20.12.2005, einen fahrauffälligen Mercedes auf der Braakstraße. Er meldete das schlangenlinienfahrendende Auto der Polizei und folgte ihm zu seiner Wohnanschrift. Auf dem Weg dorthin musste der Gegenverkehr dem Mercedes mehrfach ausweichen. Nachdem der betrunkene 58-jährige Bielefelder seine E-Klasse geparkt hatte, verwickelte der Zeuge ihn bis zum Eintreffen der Polizei in ein Gespräch. Den Polizisten teilte er mit, dass er den ganzen Tag über Bier getrunken und plötzlich Lust bekommen habe, mit dem Auto herumzufahren. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Eine Blutprobe wurde ihm auf der Polizeiwache Süd entnommen.

Am Samstag, 20.12.2025, wurde der Polizei gegen 20:15 Uhr ein Renault Trafic gemeldet, der deutliche Schlangenlinien fuhr. Die alarmierten Beamten erblickten das Fahrzeug auf der Engersche Straße, als es einem vorausfahrenden Auto zu nah auffuhr. Der Fahrer, ein 38-jähriger Bünder, wurde daraufhin angehalten und kontrolliert. Dabei ging ein starker Alkoholgeruch von ihm aus. Da sein durchgeführter Atemalkoholtest positiv verlief, wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Somit wird zusätzlich zur Trunkenheitsfahrt, von einem Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis ausgegangen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21.12.2025, gegen 0:00 Uhr, fiel Polizisten ein Chevrolet Matiz auf der Paderborner Straße auf, der in Richtung Brackwede fuhr und in die Osningstraße abbog. Dort fuhr die Fahrerin mit erhöhter Geschwindigkeit, auch in Kurven. Bei ihrer Kontrolle stellten die Polizisten eine leere und eine volle Alkoholdose im Fußraum der 50-jährigen Bielefelderin fest. Erst nach mehreren Versuchen und wiederholten Erklärungen schaffte sie es, den Atemalkoholtest durchzuführen. Im Anschluss wurde ihr auf der Wache Süd eine Blutprobe entnommen.

Gegen 04:50 Uhr am Sonntag, 21.12.2025, bemerkten Polizisten bei einer Streifenfahrt ein verdächtiges Fahrzeug. Der Fahrer eines 3er BMW fuhr mit Standlicht von einem Tankstellengelände an der Eckendorfer Straße, dabei schaltete er hörbar unsauber und fuhr anschließend in Schlangenlinien in Richtung Innenstadt. Die Beamten folgten ihm bis auf den Parkplatz eines Bordells, wo der 24-jährige Bielefelder beim Einparken mit seinem Auto fast rückwärts gegen eine Wand fuhr. Bei seiner Kontrolle gab er an, Alkohol getrunken und Cannabis geraucht zu haben. Auf der Polizeiwache Ost wurde ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Ein Autofahrer meldete am Sonntag, 21.12.2025, gegen 05:05 Uhr einen E-Scooter-Fahrer auf dem Ostwestfalendamm, im Bereich zwischen dem Johannistal und Quelle, in Richtung A33. Die alarmierten Polizisten konnten den 26-jährigen Bielefelder schließlich auf der Osnabrücker Straße, in Höhe Siekbreite, antreffen und kontrollieren. Der Fahrer hatte sichtliche Schwierigkeiten, den E-Scooter auf den Standfuß zu stellen. Sein Alkoholtest verlief positiv. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Am Sonntagnachmittag, 21.12.2025, kam ein 64-jähriger Bielefelder mit seinem Roller von der Fahrbahn ab. Auf der Lämershagener Straße, in Höhe Vennhofallee, war der betrunkene Mann gegen 16:30 Uhr in Schrittgeschwindigkeit in den Grünstreifen gefahren und gestürzt. Nach seinem positiven Alkoholtest, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell