Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrgast bei Bremsmanöver leicht verletzt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Windflöte - Wegen eines vorbeifahrenden und bremsenden Pkw soll ein Busfahrer am Freitagmittag, 19.12.2025, an der Haltestelle Nelkenweg stark abgebremst haben. Dadurch stürzte eine Frau in dem Bus.

Gegen 12:10 Uhr befuhr ein 33-jähriger Bielefelder mit seinem Ford Focus den Nelkenweg aus Richtung der Friedrichsdorfer Straße kommend. An der Bushaltestelle fuhr er in der 30 km/h Zone an einem anfahrenden Linienbus vorbei und scherte vor diesem ein. Weil der Ford-Fahrer auf einen Parkplatz nach links abbiegen wollte, bremste er und in der Folge auch der 41-jährige Busfahrer.

Durch das Bremsmanöver stürzte eine 60-jähirge Bielefelderin, die erst an der Haltestelle Nelkenweg zugestiegen und auf dem Weg zu einem Sitzplatz war. Rettungssanitäter kümmerten sich anschließend vor Ort um die Leichtverletzte. Zu einem Anstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht.

