POL-BI: Unfall mit Krad - Fahrer verstirbt
Bielefeld (ots)
MS/ Bielefeld-Jöllenbeck Ein tödlich verletzter Kradfahrer ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag. Gegen 14:35 Uhr befuhr ein 33-jähriger Bielefelder mit seinem Krad die Beckendorfstraße in Fahrtrichtung Schröttinghausen.
In Höhe der Hausnummer 131, im Verlauf einer Linkskurve, verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke.
Trotz eingeleiteter Reanimation des hinzugerufenen Notarztes verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.
Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallteam aus dem Hochsauerlandkreis angefordert.
Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Beckendorfstraße gesperrt werden.
