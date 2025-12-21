PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit Krad - Fahrer verstirbt

Bielefeld (ots)

MS/ Bielefeld-Jöllenbeck Ein tödlich verletzter Kradfahrer ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag. Gegen 14:35 Uhr befuhr ein 33-jähriger Bielefelder mit seinem Krad die Beckendorfstraße in Fahrtrichtung Schröttinghausen.

In Höhe der Hausnummer 131, im Verlauf einer Linkskurve, verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke.

Trotz eingeleiteter Reanimation des hinzugerufenen Notarztes verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallteam aus dem Hochsauerlandkreis angefordert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Beckendorfstraße gesperrt werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

