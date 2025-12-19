POL-BI: Unfallflüchtiger nach der Waschstraße gefasst
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld - Sennestadt- Am Mittwoch, 17.12.2025, stellten Polizisten einen flüchtigen PKW-Fahrer nach passieren einer Waschstraße. Der Fahrer gab an, nicht gewusst zu haben, dass er an der Unfallstelle auf die Polizei warten muss.
Ein 53-Jähriger aus Herzebrock-Clarholz tankte gegen 12:05 Uhr seinen Mercedes an einer Zapfsäule einer Tankstelle an der Hansestraße. Als ein Audi-Fahrer versuchte zwischen dem Mercedes und einem anderen Fahrzeug auszuparken, touchierte er dabei den Mercedes. Der 53-Jährige teilte dem Audi-Fahrer mit, dass dieser seinen Audi parken soll, während er die Polizei zur Unfallaufnahme rufe. Während der Mercedes-Fahrer in die Tankstelle ging, um zu bezahlen, fuhr der Audi-Fahrer davon.
Streifenbeamte trafen den gesuchten Audi-Fahrer im Rahmen der folgenden Fahndung in der Nähe an, als er aus einer Waschstraße kam. Der 66-jährige Fahrer aus Oerlinghausen äußerte, da der Mercedes-Fahrer ein Foto von dem Kennzeichen seines PKW gemacht habe, sei er davon ausgegangen, dass er Post von der Polizei bekommen werde und nicht vor Ort warten müsse.
