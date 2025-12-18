Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Biele-feld zu einem versuchten Tötungsdelikt: MK Lippstadt in Bielefeld

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Windflöte - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 18.12.2025, erlitten drei Männer an der Lippstädter Straße Stichverletzungen. Das Verletzungsmuster eines 21-Jährigen wurde als lebensgefährlich eingestuft. Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 21:30 Uhr informierte die Feuerwehr die Leitstelle der Polizei über drei Personen mit Stichverletzungen, die sich auf einem Supermarktparkplatz an der Lippstädter Straße, in Höhe Friedrichsdorfer Straße, befanden. Im Zuge der notärztlichen Versorgung wurden die Verletzungen eines 21-Jährigen mit deutscher und türkischer Staatsbürgerschaft als lebensgefährlich eingestuft. Die Verletzungen eines 20-Jährigen wurden als schwer und die eines weiteren 20-Jährigen als leicht eingestuft; beide haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Ein 22-Jähriger mit deutscher Staatsbürgerschaft blieb unverletzt. Alle sind in Ostbevern wohnhaft.

Nach den ersten Erkenntnissen sollen die vier bekannten Männer und ein weiterer unbekannter Mann, einen zunächst unbekannten 48-jährigen Mann angegriffen haben, dabei nutzten sie auch eine Schreckschusswaffe. Bei der Auseinandersetzung schlugen und traten sie den am Boden liegenden Mann und verletzten ihn leicht. Er setzte sich wiederum mit einem Messer zur Wehr und ergriff anschließend die Flucht.

Im Zuge der intensiven Fahndung nach den zwei zunächst unbekannten Personen befand sich auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der flüchtige 48-Jährige geriet sodann in den Fokus der Ermittler und konnte am Donnerstagvormittag an seiner Wohnanschrift in Bielefeld angetroffen werden.

In seiner Vernehmung machte der Bielefelder Angaben zu einem Konflikt zwischen seinem Sohn und den Männern aus Ostbevern. Demnach sollte es an dem Parkplatz zu einer Aussprache mit den jungen Männern kommen, bei der sie ihn dann unmittelbar angegriffen haben sollen. In Notwehr habe er sich dann mit einem Messer verteidigt und drei Personen verletzt.

Die Männer aus Ostbevern stehen nun im Verdacht, den 48-Jährigen angegriffen zu haben. Es wurden Anzeigen gegen sie wegen gefährlicher Körperverletzung geschrieben. Die Ermittlungen zu den weiteren unbekannten Mittätern dauern an. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen vor dem Hintergrund des aktuellen Ermittlungsstandes davon aus, dass der 48-Jährige in Notwehr gehandelt hat.

Der Gesundheitszustand des zunächst lebensgefährlich verletzten 21-Jährigen hat sich nach einer Not-Operation stabilisiert.

Die Mordkommission "Lippstadt" wird geleitet durch den Ersten Kriminalhauptkommissar Markus Mertens.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei der Mordkommission unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell