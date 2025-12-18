Polizei Bielefeld

POL-BI: Elterntaxis sorgen für zwei Unfälle

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochmorgen, 17.12.2025, wurde die Polizei über zwei Unfälle im Stadtgebiet informiert. In beiden Fällen waren Eltern involviert, die ihre Kinder zur Schule gebracht haben.

Gegen 07:45 Uhr befuhr ein 56-jähriger Bielefelder mit seinem VW Polo die Straße Jakobuskirchplatz, um sein Kind zur Schule zu bringen. Um das Kind aussteigen zu lassen, fuhr er auf den dortigen Gehweg, im Bereich der Einfahrt des Marktplatzes. Dort übersah er eine 71-jährige Fußgängerin aus Bielefeld, touchierte und verletzte sie leicht.

An der Straße Waldhof kam es in Höhe der Straße Welle zu einem weiteren Unfall, an dem ein Elterntaxi beteiligt war. Gegen 07:55 Uhr befuhr eine 45-jährige Bielefelderin mit ihrem BMW den Waldhof, vom Niederwall kommend, in Richtung Welle. Als sie im Rückstau im Bereich Welle anhalten musste, nutzte das Kind den Moment um auszusteigen. Dabei übersah es eine 37-jährige Radfahrerin, die in dieselbe Richtung fuhr. Die Radfahrerin aus Bielefeld konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, kollidierte mit der Tür und erlitt leichte Verletzungen.

