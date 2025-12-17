PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer provoziert Gefahrenbremsung
Mitfahrerin verletzt
Radfahrer flüchtig

Bielefeld (ots)

(MS) Am Mittwochabend, gegen 20:12 h, befährt ein Linienbus der Linie 29 die Viktoriastraße vom Rathaus kommend und möchte die Kreuzung Teutoburger Straße bei Grünlicht überqueren, um die Heeper Straße weiter in Richtung Heepen zu befahren. In diesem Moment nimmt der Busfahrer einen dunkel gekleideten Radfahrer von rechts kommend war, der vor dem Bus offensichtlich bei Rotlicht die Viktoriastraße quert. Durch eine eingeleitete Gefahrenbremsung kann der Busfahrer eine Kollision mit dem Radfahrer verhindern. Eine im Bus sitzende 56-jährige Bielefelderin rutscht durch die Gefahrenbremsung vom Sitz und zieht sich eine Verletzung an den Knien zu. Die Verletzung wird in einem umliegenden Krankenhaus behandelt. Sachschaden ist nicht entstanden. Der Radfahrer wird als männlich und dunkel gekleidet beschrieben. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Radfahrer geben können, möchten sich bitte bei der Polizei unter 0521-545-0 melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

