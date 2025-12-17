POL-BI: Zigarettenautomat aufgesprengt
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Ubbedissen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 17.12.2025, sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Christophorusstraße. Die Polizei sucht Zeugen.
Gegen 04:30 Uhr meldete ein Anwohner der Polizei einen lauten Knall an der Christophorusstraße, in Höhe der Dörenbergstraße. Beim Blick aus dem Fenster stellte er fest, dass ein Zigarettenautomat aufgesprengt wurde. Zudem beschrieb er eine Person, die vom Tatort mit einem Mountainbike in Richtung Alte Detmolder Straße flüchtete. Ob der Täter Bargeld oder Zigaretten stehlen konnte ist bislang unklar.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
