POL-BI: Einbrecher stehlen Schmuck und Geld
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Stieghorst - Am Dienstag, 16.12.2025, brachen Unbekannte in ein Haus an der Schneidemühler Straße, in Höhe der Glatzer Straße, ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Täter zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr über die Terrassentür in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und entkamen anschließend mit Bargeld und Schmuck in eine unbekannte Richtung.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
