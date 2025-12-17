PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst - Am Dienstag, 16.12.2025, brachen Unbekannte in ein Haus an der Schneidemühler Straße, in Höhe der Glatzer Straße, ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Täter zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr über die Terrassentür in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und entkamen anschließend mit Bargeld und Schmuck in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

