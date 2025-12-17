Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht Betrugsmasche "Stranded Traveller"

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei warnt vor Betrügern, die vortäuschen, als Touristen in Not geraten zu sein.

Ein 33-Jähriger aus Werther bog mit seinem PKW am 03.12.2025 gegen 15:00 Uhr vom Ostring auf die Lagesche Straße ab und sah am Fahrbahnrand eine Person an einem PKW, die mit winken auf sich aufmerksam machte.

Der PKW-Fahrer hielt an und fragte den Unbekannten, ob er helfen könne. Der ausländische Mann erklärte ihm in gebrochenem deutsch, dass er seine Geldbörse verloren habe und Spritgeld für die weitere Fahrt benötige. Er versicherte, das Geld anschließend zurückzuüberweisen.

Der hilfsbereite Wertheraner fuhr mit dem Unbekannten zu einer Bankfiliale, hob Geld ab und übergab es dem Betrüger. Nachdem dieser die Kontodaten des Opfers notiert hatte, fuhr er davon. Da der Wertheraner das Geld nicht zurückerhalten hatte, erstattete er am 13.12.2025 bei der Polizei eine Strafanzeige.

Achtung, seien Sie skeptisch, wenn Unbekannte vorgeben bestohlen worden zu sein! Die Betrüger bitten anschließend um Geld, um angeblich die Weiterfahrt, eine Fahrt zum Hotel oder zur Botschaft bezahlen zu können. Zum Teil bedienen die Betrüger vor den Augen der Opfer eine gefakte Banking-App, um vorzutäuschen, den Betrag sofort zurücküberwiesen zu haben.

