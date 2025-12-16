Polizei Bielefeld

POL-BI: Autorennen endet kopfüber im Graben

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Babenhausen - In der Nacht von Montag, 15.12.2025, auf Dienstag, verlor ein 20-jähriger Bielefelder bei einem Einzelrennen die Kontrolle über sein Auto. Drei Mitfahrer flüchteten vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:35 Uhr informierte die Feuerwehr die Polizei über einen Unfall an der Babenhauser Straße in Höhe der Straße Wildhagen. Ein Ford Mondeo lag dort auf dem Dach im Graben. Nach dem aktuellen Kenntnisstand fuhr der 20-jährige Fahrer aus Bielefeld mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Babenhauser Straße in Richtung Babenhausen. Im Kurvenbereich verlor er dann die Kontrolle über sein Auto und geriet in einen Graben. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Zeugen und Ersthelfern war das Fahrzeug kurz zuvor aufgefallen, als sie von der Werther Straße in die Babenhauser Straße abbogen. Der Mondeo fuhr links auf der Gegenfahrbahn an der Verkehrsinsel vorbei, um das Auto der Zeugen rasant zu überholen. Nach kurzer Zeit war der Ford Mondeo bereits aus dem Sichtfeld verschwunden, dann tauchte er kopfüber im Graben liegend wieder auf.

Als Ersthelfer wählten Sie den Notruf und eilten zum Unfallwagen, aus dem fünf Insassen ausstiegen. Drei Personen ergriffen die Flucht in Richtung der Straße Auf dem Esch. Die flüchtigen Insassen konnten im Zuge der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Ein Diensthund befand sich im Einsatz.

Eine flüchtige Person soll männlich und höchstens 23 Jahre alt sein. Er hatte längere Haare, eventuell einen Zopf, und trug ein Paris-Saint-Germain-Trikot.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der Anfangsverdacht eines illegalen Straßenrennens bejaht und das Auto sichergestellt. Der 20-jährige Fahrer war bereits zuvor wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen.

Die Insassen blieben nach dem aktuellen Kenntnisstand unverletzt. Am Ford entstand ein Totalschaden. Dieser wurde auf rund 18.000 Euro geschätzt. Zudem entstand ein rund 30 Meter langer Flurschaden.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Unfall oder zu den flüchtigen Mitfahrern beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell