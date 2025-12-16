Polizei Bielefeld

POL-BI: Günstiges Luxusparfüm entpuppt sich als Plagiat

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitag, 12.12.2025, kontrollierte eine Weihnachtsmarktstreife ein Frauen-Duo, das versuchte Parfümplagiate zu verkaufen.

Eine Standbetreiberin des Weihnachtsmarktes sprach gegen 16:00 Uhr zwei Polizeibeamtinnen an, die den Weihnachtsmarkt an der Niedern- und Renteistraße zu Fuß bestreiften. Sie gab den Hinweis auf zwei verdächtige Frauen, die ihr günstig Markenparfüm verkaufen wollten. Sie zeigte den Beamtinnen ein Foto, welches sie von den Verdächtigen mit Kinderwagen gefertigt hatte. Während des Gesprächs mit einer weiteren Standbetreiberin, der das Frauen-Duo ebenfalls Parfüm zu einem angeblich unschlagbaren Preis angeboten hatte, liefen die beiden beschriebenen Frauen mit dem Kinderwagen an den Beamtinnen vorbei. Die Polizistinnen hielten die 23-jährige Berlinerin mit dem Kind im Kinderwagen und die 53-Jährige aus Herne an, die zuerst abstritten, Parfüm zu verkaufen. Im Kinderwagen fanden die Bezirksdienstbeamtinnen einen Rucksack mit sechs verschiedenen Parfüms von Luxusmarken, bei deren näheren Betrachtung sie feststellten, dass es sich um Plagiate handelte.

Die 23-Jährige gestand, die Plagiate im Internet gekauft zu haben und sie nun für wenig Geld weiter verkaufen zu wollen. Dabei habe sie jedoch nicht vortäuschen wollen, dass es sich um Original handeln würde. Die Flacons wurden sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Warenbetrug sowie Straftat nach dem Markengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell