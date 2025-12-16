PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Unfall mit lebensgefährlich verletztem LKW-Fahrer auf der A 2

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 2- Veltheim- Bad Eilsen- In den frühen Stunden des Dienstags, 16.12.2025, kam es auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Veltheim und Bad Eilsen, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam gegen 03:10 Uhr ein LKW-Fahrer, der mit seinem mit Kunststoffgranulat beladenen Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover fuhr, aus noch nicht geklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab. Der Sattelzug kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kippte um. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Tiguan eines 31-Jährigen aus Gifhorn, der auf dem linken Fahrstreifen der A 2 in Richtung Dortmund unterwegs war. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Der lebensgefährlich verletzte LKW-Fahrer musste durch Rettungskräfte aus dem Führerhaus befreit und zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeitweise ist die A 2 im Bereich der Unfallstelle sowohl in Richtung Hannover, als auch in Richtung Dortmund einspurig befahrbar. Für die Spurensicherung sowie Rekonstruktion der Geschehnisse befindet sich derzeit das Unfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld vor Ort. Nach Beendigung der Maßnahmen wir die Bergung des Sattelzugs erfolgen. Derzeit kann noch nicht abgesehen werden, wann die Fahrbahnen wieder komplett frei gegeben werden können.

