Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch bei Non-Food-Discounter

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 15.12.2025, brach eine unbekannte Person in ein Geschäft am Südring, im Bereich zwischen der Berliner Straße und der Senner Straße, ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangte der Einbrecher zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr gewaltsam in die Filiale und suchte dort nach Wertsachen. Anschließend flüchtete er ohne Beute in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell