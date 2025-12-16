Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter greift am Einkaufswagenstand zu

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brake- Eine Bielefelderin realisierte am Montag, 15.12.2025, schnell den Diebstahl ihres Portemonnaies. Dem Täter gelang die Flucht.

Eine 85-jährige Bielefelderin stand gegen 10:45 Uhr an einem Einkaufswagenstand an einem Supermarkt an der Braker Straße, Höhe der Bornholmstraße. Sie öffnete ihre Umhängetasche, um einen Chip für den Einkaufswagen herauszuholen. In dem Moment kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mann, der hinter stand. Die 85-Jährige griff daraufhin intuitiv in ihre Handtasche und stellte das Fehlen ihres Portemonnaies fest. Als sie dem unbekannten Mann den Diebstahl vorwarf, ergriff dieser die Flucht in Richtung Waagestraße.

Das Opfer beschrieb den südosteuropäisch aussehenden Dieb als circa 25 Jahre alt, 170 cm bis 175 cm groß, mit dunklen Haaren und bekleidet mit einer gelb-grünen Mütze und karierten Daunenjacke.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545- 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell