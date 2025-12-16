PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter greift am Einkaufswagenstand zu

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brake- Eine Bielefelderin realisierte am Montag, 15.12.2025, schnell den Diebstahl ihres Portemonnaies. Dem Täter gelang die Flucht.

Eine 85-jährige Bielefelderin stand gegen 10:45 Uhr an einem Einkaufswagenstand an einem Supermarkt an der Braker Straße, Höhe der Bornholmstraße. Sie öffnete ihre Umhängetasche, um einen Chip für den Einkaufswagen herauszuholen. In dem Moment kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mann, der hinter stand. Die 85-Jährige griff daraufhin intuitiv in ihre Handtasche und stellte das Fehlen ihres Portemonnaies fest. Als sie dem unbekannten Mann den Diebstahl vorwarf, ergriff dieser die Flucht in Richtung Waagestraße.

Das Opfer beschrieb den südosteuropäisch aussehenden Dieb als circa 25 Jahre alt, 170 cm bis 175 cm groß, mit dunklen Haaren und bekleidet mit einer gelb-grünen Mütze und karierten Daunenjacke.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545- 0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 10:10

    POL-BI: Günstiges Luxusparfüm entpuppt sich als Plagiat

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitag, 12.12.2025, kontrollierte eine Weihnachtsmarktstreife ein Frauen-Duo, das versuchte Parfümplagiate zu verkaufen. Eine Standbetreiberin des Weihnachtsmarktes sprach gegen 16:00 Uhr zwei Polizeibeamtinnen an, die den Weihnachtsmarkt an der Niedern- und Renteistraße zu Fuß bestreiften. Sie gab den Hinweis auf zwei verdächtige Frauen, die ihr günstig Markenparfüm ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 08:30

    POL-BI: Unfall mit lebensgefährlich verletztem LKW-Fahrer auf der A 2

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- A 2- Veltheim- Bad Eilsen- In den frühen Stunden des Dienstags, 16.12.2025, kam es auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Veltheim und Bad Eilsen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam gegen 03:10 Uhr ein LKW-Fahrer, der mit seinem mit Kunststoffgranulat beladenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren