PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Festnahme nach Diebstahl einer Goldkette - Komplize flüchtig

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bei einer verabredeten Übergabe am Dienstag, 16.12.2025, an der Weststraße nahmen zwei Jugendliche eine Goldkette an sich und flüchteten ohne die Ware zu bezahlen. Ein Jugendlicher konnte gestellt werden, einem zweiten gelang die Flucht.

Ein 39-jähriger Bielefelder hatte die Goldkette über ein Kleinanzeigen-Portal im Internet annonciert. Mit dem vermeintlichen Käufer verabredete er eine Übergabe am Dienstabend an der Weststraße, Ecke Schloßhofstraße. Gemeinsam mit zwei Begleitern traf er gegen 19:50 Uhr auf den Jugendlichen, der ebenfalls in Begleitung zum Treffen erschien.

Die beiden Jugendlichen wollten die die Goldkette zunächst in Augenschein nehmen. Als die Männer einem Passanten Platz machten, nutzten die Diebe die Gelegenheit und flüchteten mit der Goldkette in Richtung Jöllenbecker Straße.

Der Verkäufer und seine Begleiter, ein 42- und ein 43-jähriger Bielefelder, nahmen die Verfolgung auf. Es gelang ihnen, einen Jugendlichen festzuhalten, der andere konnte mit der Kette entkommen. Beim Versuch sich loszureißen verletzte der gefasste Jugendliche den 43-Jährigen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach seinem Komplizen blieb erfolglos. Er war etwa 1,73 Meter groß und hatte kurze, blonde Haare. Er trug eine schwarze Strickjacke mit der Aufschrift "Dior" und eine goldene Uhr.

Der Jugendliche muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Hinweise zu dem gesuchten Jugendlichen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 10:05

    POL-BI: Vorsicht Betrugsmasche "Stranded Traveller"

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei warnt vor Betrügern, die vortäuschen, als Touristen in Not geraten zu sein. Ein 33-Jähriger aus Werther bog mit seinem PKW am 03.12.2025 gegen 15:00 Uhr vom Ostring auf die Lagesche Straße ab und sah am Fahrbahnrand eine Person an einem PKW, die mit winken auf sich aufmerksam machte. Der PKW-Fahrer hielt an und fragte den Unbekannten, ob er helfen könne. Der ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:19

    POL-BI: Einbruch bei Non-Food-Discounter

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 15.12.2025, brach eine unbekannte Person in ein Geschäft am Südring, im Bereich zwischen der Berliner Straße und der Senner Straße, ein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangte der Einbrecher zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr gewaltsam in die Filiale und suchte dort nach Wertsachen. Anschließend flüchtete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren