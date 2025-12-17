Polizei Bielefeld

POL-BI: Festnahme nach Diebstahl einer Goldkette - Komplize flüchtig

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bei einer verabredeten Übergabe am Dienstag, 16.12.2025, an der Weststraße nahmen zwei Jugendliche eine Goldkette an sich und flüchteten ohne die Ware zu bezahlen. Ein Jugendlicher konnte gestellt werden, einem zweiten gelang die Flucht.

Ein 39-jähriger Bielefelder hatte die Goldkette über ein Kleinanzeigen-Portal im Internet annonciert. Mit dem vermeintlichen Käufer verabredete er eine Übergabe am Dienstabend an der Weststraße, Ecke Schloßhofstraße. Gemeinsam mit zwei Begleitern traf er gegen 19:50 Uhr auf den Jugendlichen, der ebenfalls in Begleitung zum Treffen erschien.

Die beiden Jugendlichen wollten die die Goldkette zunächst in Augenschein nehmen. Als die Männer einem Passanten Platz machten, nutzten die Diebe die Gelegenheit und flüchteten mit der Goldkette in Richtung Jöllenbecker Straße.

Der Verkäufer und seine Begleiter, ein 42- und ein 43-jähriger Bielefelder, nahmen die Verfolgung auf. Es gelang ihnen, einen Jugendlichen festzuhalten, der andere konnte mit der Kette entkommen. Beim Versuch sich loszureißen verletzte der gefasste Jugendliche den 43-Jährigen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach seinem Komplizen blieb erfolglos. Er war etwa 1,73 Meter groß und hatte kurze, blonde Haare. Er trug eine schwarze Strickjacke mit der Aufschrift "Dior" und eine goldene Uhr.

Der Jugendliche muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Hinweise zu dem gesuchten Jugendlichen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell