POL-BI: Unfallflucht: Polizei sucht beteiligten Fahrer und Zeugen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Jakob-Kaiser-Straße ist ein abgestellter Pkw zwischen Samstag, 13.12.2025, und Sonntag, 14.12.2025, durch ein unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt worden. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 3.000 Euro.

Eine 48-jährige Bielefelderin entdeckte am Sonntagmorgen, gegen 10:30 Uhr, dass die gesamte linke Fahrzeugseite ihres Opel Corsa tiefe Kratzspuren und Dellen aufwies und eine Radkappe beschädigt war. Sie hatte ihr Auto am Samstagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, auf einem Parkstreifen an der Jakob-Kaiser-Straße abgestellt. Der Opel stand in Fahrtrichtung der Kurt-Schuhmacher-Straße und gegenüber der Einmündung der Theodor-Haubach-Straße.

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Unfall:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

