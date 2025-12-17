POL-BI: Unfallflucht: Polizei sucht beteiligten Fahrer und Zeugen
Bielefeld (ots)
MK / Bielefeld - Mitte - An der Jakob-Kaiser-Straße ist ein abgestellter Pkw zwischen Samstag, 13.12.2025, und Sonntag, 14.12.2025, durch ein unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt worden. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 3.000 Euro.
Eine 48-jährige Bielefelderin entdeckte am Sonntagmorgen, gegen 10:30 Uhr, dass die gesamte linke Fahrzeugseite ihres Opel Corsa tiefe Kratzspuren und Dellen aufwies und eine Radkappe beschädigt war. Sie hatte ihr Auto am Samstagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, auf einem Parkstreifen an der Jakob-Kaiser-Straße abgestellt. Der Opel stand in Fahrtrichtung der Kurt-Schuhmacher-Straße und gegenüber der Einmündung der Theodor-Haubach-Straße.
Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Unfall:
Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0
