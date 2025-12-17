Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebe schlagen erneut beim Einkaufen zu

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Hillegossen - Zwei Bielefelder Seniorinnen sind am Montag, 15.12.2025, in zwei Discountmärkten Opfer von Taschendieben geworden.

Gegen 10:30 Uhr betrat eine 81-Jährige das Geschäft an der Amtmann-Bullrich-Straße. Ihre Handtasche, in der sich ihr Portemonnaie befand, trug sie über der Schulter. Im Kassenbereich bemerkte die ältere Dame, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war und ihre ältere blaue Geldbörse fehlte.

An der Oerlinghauser Straße kaufte eine 84-jährige Bielefelderin zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr in einem Discountmarkt ein. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, steckte ihr schwarzes Lederportemonnaie nicht mehr in ihrer Jackentasche.

Die Polizei rät, Wertgegenstände körpernah zu tragen und beim Einkaufen aufmerksam zu bleiben - insbesondere, wenn fremde Menschen sich auffällig dicht nähern. Taschendiebe können es gezielt auf ältere Menschen abgesehen haben und versuchen das Gedränge auszunutzen oder sie sprechen ihre Opfer an, um sie abzulenken.

Haben Sie ältere Personen in Ihrem Familienkreis die allein einkaufen oder leben ältere Nachbarn in Ihrem Umfeld? Sie können diese Menschen auf die Masche von Taschendieben aufmerksam machen.

Auf den Seiten der "Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes" finden Sie Tipps zu den Maschen der Taschendiebe und zum Schutz gegen Taschendiebstahl:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Zeugen melden sich bitte beim:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

