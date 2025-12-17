Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Wohnhaus

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Einbrecher haben am Samstagabend, 13.12.2025, Uhren und Portemonnaies aus einem Haus an der Grünstraße gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:10 Uhr brachen die unbekannten Täter über ein rückwärtiges Fenster in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und entkamen anschließend mit ihrer Beute.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell