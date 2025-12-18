Polizei Bielefeld

POL-BI: Paketannahme mit gefälschtem Ausweis missglückt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Am Mittwoch, 17.12.2025 versuchte ein Mann, mit einem gefälschten Aufenthaltstitel ein hochwertiges Mobiltelefon zu empfangen. In seinem Rucksack hatte der Mann mehrere gefälschte Dokumente bei sich.

Der 28-Jährige betrat gegen 10:10 Uhr eine Paketannahme-Filiale an der Piderits Bleiche und beabsichtige ein Paket eines Telefonanbieters entgegenzunehmen. Um sich auszuweisen, zeigte er einen Aufenthaltstitel vor. Der Mitarbeiter war nicht von der Echtheit des Dokuments überzeugt. Er verweigerte die Herausgabe des Pakets und verständigte die Polizei.

Als die Polizisten eintrafen, versuchte der 28-Jährige zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten den Mann festnehmen.

In seinem Rucksack fanden die Polizisten weitere Dokumente, darunter Ausweise aus unterschiedlichen Ländern und Führerscheine sowie zwei weitere Aufenthaltstitel mit erheblichen Fälschungsmerkmalen.

Der Mann mit Wohnsitz in Hamburg muss sich nun wegen Betrugs und Urkundenfälschung verantworten.

In der Filiale war dies bereits der dritte Versuch innerhalb einer Woche, mit gefälschten Dokumenten Pakete zu empfangen. Dabei agierten unterschiedliche Tatverdächtige. Bei der Ware handelte es sich in allen drei Fällen um hochwertige Smartphones.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell