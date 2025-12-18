Polizei Bielefeld

POL-BI: Schneller Dieb macht Beute

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne- Am Mittwoch, 17.12.2025, entwendete ein Unbekannter in nur wenigen Minuten einen E-Scooter.

Ein Jugendlicher aus Bielefeld stellte sein Elektrokleinstfahrzeug Navtek gegen 19:45 Uhr vor einem Discounter an der Straße Breipohls Hof, nahe der Windelsbleicher Straße, unverschlossen ab. Nachdem er kurz in dem Geschäft war, bemerkte er bei seiner Rückkehr den Diebstahl seines E-Scooters.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Die Polizei erinnert: Schließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei nur kurzer Abwesenheit immer ab! Geben Sie Dieben keine Chance.

