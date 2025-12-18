PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Tötungsdelikt in Herford - MK Sprint

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Herford- Ein 47-Jähriger steht im Verdacht, seinen Bekannten, einen 47-jährigen Herforder, im Laufe eines Streites in einem Hausflur am Mittwoch, 17.12.2025, tödlich verletzt zu haben. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Gegen 16:10 Uhr soll es in einem Haus an der Rennstraße in Herford zwischen zwei Bekannten zu einem Streit gekommen sein. Ein 47-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit soll im Laufe der Auseinandersetzung dem 47-jährigen Opfer mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Dem Opfer gelang es, aus dem Gebäude auf die Straße zu flüchten, wo es schwerverletzt zusammenbrach. Passanten leisteten erste Hilfe und informierten Rettungskräfte sowie die Polizei. Der Lebensgefährlich verletzte musste vor Ort durch die Rettungskräfte reanimiert werden. Trotz einer im Krankenhaus erfolgten Notoperation erlag der 47-jährige Herforder wenig später seinen Verletzungen.

Die Herforder Polizisten riegelten unverzüglich den Tatort ab und leiteten eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen ein. Die ersten Ermittlungen vor Ort führten zu einem Tatverdacht gegen drei Männer, die anschließend zum Teil auch durch Kräfte der Spezialeinheiten festgenommen wurden.

Die Mordkommission "Sprint" der Bielefelder Polizei unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Alexander Scholz, nahm mit Herforder und Bielefelder Beamten die Ermittlungen auf. Im Rahmen der weiteren Recherchen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den polizeibekannten 47-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Die beiden anderen Festgenommenen wurden wieder entlassen. Bei der Spurensicherung am Tatort konnte das vermeintliche Tatwerkzeug, ein Messer, aufgefunden werden.

Die heutige Obduktion des Leichnams bestätigte, dass das Opfer durch Stichverletzungen zu Tode kam. Der Festgenommene wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen Totschlags erließ. Die Ermittlungen zu der Motivation dauern derzeit noch an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

