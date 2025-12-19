Polizei Bielefeld

POL-BI: Schlangenlinienfahrt ohne Führerschein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein betrunkener PKW-Fahrer fiel in den frühen Stunden des Freitags, 19.12.2025, durch seine Fahrweise auf. Er besaß keinen Führerschein.

Streifenpolizisten bemerkten gegen 02:10 Uhr auf der Eckendorfer Straße die Schlangenlinienfahrt eines Seat-Fahrers. Die Beamten folgten dem PKW und gaben dem Fahrer Anhalte-Signale. Der Fahrer hielt daraufhin auf einem Tankstellengelände an und stieg sofort aus dem PKW aus.

Den Polizisten fiel der schwankende Gang des 21-jährigen Bielefelders auf und sie nahmen starken Alkoholgeruch wahr, der von ihm ausging. Ein folgender Alkoholvortest verlief positiv. Zu seiner Fahrerlaubnis befragt, behauptete er, im Besitz eines ausländischen Führerscheins zu sein, der sich bei ihm zu Hause befände.

Ein Arzt entnahm dem 21-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe. Die anschließende Überprüfung an der Wohnanschrift des Bielefelders ergab, dass er keinen Führerschein besitzt. Strafverfahren wurden eingeleitet.

