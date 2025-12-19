Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrüche über aufgehebelte Fenster

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst und Sieker - Am Donnerstag, 18.12.2025, stellten die Bewohner von zwei Häusern Einbrüche fest. Die Täter nahmen Bargeld und Schmuck an sich.

Zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr begab sich ein unbekannter Täter über einen Spielplatz zu einem Einfamilienhaus an der Engelbert-Kaempfer-Straße. Dort öffnete er ein Fenster gewaltsam und betrat mehrere Räume des Hauses.

Mit gestohlenem Bargeld flüchtete er aus dem Haus über den Spielplatz in unbekannte Richtung.

An der Wilhelm-Raabe-Straße verschaffte sich ein Täter über ein Gartentor Zutritt zum Grundstück, nahe der Detmolder Straße. Anschließend hebelte er ein Fenster auf und stieg in die Erdgeschosswohnung ein. Von dort aus verschaffte er sich Zugang zu einer weiteren Wohnung des Mehrfamilienhauses.

Der Täter nahm Bargeld und Schmuck an sich und verließ damit das Gebäude über das aufgehebelte Fenster.

Den Tatzeitraum konnten die Bewohner auf Sonntag, 14.12.2025, 15:30 Uhr, bis Donnerstag, 18.12.2025, 18:47 Uhr, eingrenzen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell