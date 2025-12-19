PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrüche über aufgehebelte Fenster

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst und Sieker - Am Donnerstag, 18.12.2025, stellten die Bewohner von zwei Häusern Einbrüche fest. Die Täter nahmen Bargeld und Schmuck an sich.

Zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr begab sich ein unbekannter Täter über einen Spielplatz zu einem Einfamilienhaus an der Engelbert-Kaempfer-Straße. Dort öffnete er ein Fenster gewaltsam und betrat mehrere Räume des Hauses.

Mit gestohlenem Bargeld flüchtete er aus dem Haus über den Spielplatz in unbekannte Richtung.

An der Wilhelm-Raabe-Straße verschaffte sich ein Täter über ein Gartentor Zutritt zum Grundstück, nahe der Detmolder Straße. Anschließend hebelte er ein Fenster auf und stieg in die Erdgeschosswohnung ein. Von dort aus verschaffte er sich Zugang zu einer weiteren Wohnung des Mehrfamilienhauses.

Der Täter nahm Bargeld und Schmuck an sich und verließ damit das Gebäude über das aufgehebelte Fenster.

Den Tatzeitraum konnten die Bewohner auf Sonntag, 14.12.2025, 15:30 Uhr, bis Donnerstag, 18.12.2025, 18:47 Uhr, eingrenzen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 11:58

    POL-BI: Diebstahl an Friedhofskapelle

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Ummeln - In der Nacht zu Donnerstag, 18.12.2025, haben Unbekannte Kupferelemente von einem Friedhof in Ummeln entwendet. Am Mittwoch gegen 18:00 Uhr befanden sich die geschwungenen Kupferteile in Form von Efeu noch im Eingangsbereich der Friedhofskapelle an der Queller Straße. Am Donnerstag war einem Mitarbeiter gegen 09:30 Uhr aufgefallen, dass der Kupferwandschmuck fehlte. Der ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 11:13

    POL-BI: Unfallflüchtiger nach der Waschstraße gefasst

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld - Sennestadt- Am Mittwoch, 17.12.2025, stellten Polizisten einen flüchtigen PKW-Fahrer nach passieren einer Waschstraße. Der Fahrer gab an, nicht gewusst zu haben, dass er an der Unfallstelle auf die Polizei warten muss. Ein 53-Jähriger aus Herzebrock-Clarholz tankte gegen 12:05 Uhr seinen Mercedes an einer Zapfsäule einer Tankstelle an der Hansestraße. Als ein Audi-Fahrer versuchte ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 10:10

    POL-BI: Schlangenlinienfahrt ohne Führerschein

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein betrunkener PKW-Fahrer fiel in den frühen Stunden des Freitags, 19.12.2025, durch seine Fahrweise auf. Er besaß keinen Führerschein. Streifenpolizisten bemerkten gegen 02:10 Uhr auf der Eckendorfer Straße die Schlangenlinienfahrt eines Seat-Fahrers. Die Beamten folgten dem PKW und gaben dem Fahrer Anhalte-Signale. Der Fahrer hielt daraufhin auf einem Tankstellengelände an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren