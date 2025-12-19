PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl an Friedhofskapelle

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Ummeln - In der Nacht zu Donnerstag, 18.12.2025, haben Unbekannte Kupferelemente von einem Friedhof in Ummeln entwendet.

Am Mittwoch gegen 18:00 Uhr befanden sich die geschwungenen Kupferteile in Form von Efeu noch im Eingangsbereich der Friedhofskapelle an der Queller Straße. Am Donnerstag war einem Mitarbeiter gegen 09:30 Uhr aufgefallen, dass der Kupferwandschmuck fehlte. Der Angestellte wandte sich an den Gemeindepfarrer, der die Polizei über den Diebstahl informierte. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden die Kupferelemente mit einem Werkzeug von dem Mauerwerk abgetrennt. Es soll sich um zwei zusammengesetzte Kupferstücke handeln.

Die Polizei fragt, wem sind Personen, die sich auffällig oder verdächtig verhalten haben, an der Kapelle aufgefallen. Wer hat, über den üblichen Besucherverkehr hinaus, Fahrzeuge an dem Friedhof bemerkt?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

