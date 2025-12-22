POL-BI: Taschendiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt
Bielefeld (ots)
MK / Bielefeld - Mitte - Einer Besucherin ist am Samstag, 20.12.2025, in der Innenstadt ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche gestohlen worden.
Die 40-Jährige aus Serbien besuchte in Bielefeld Verwandte und hielt sich ab 16:30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt auf. Dabei bewahrte sie ihre Geldbörse in ihrer Handtasche auf, die sie über der Schulter trug. Gegen 18:00 Uhr stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde und erstattete eine Strafanzeige auf der Stadtwache.
Die Polizei rät zur erhöhten Aufmerksamkeit im Gedränge. Ihre Wertgegenstände, wie Geldbörse und Handy, sollten Sie immer in verschlossenen Taschen Ihrer Kleidung und eng an Ihrem Körper tragen.
Auf den Seiten der "Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes" finden Sie Tipps zu den Maschen der Taschendiebe und zum Schutz gegen Taschendiebstahl:
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/
Zeugen melden sich bitte beim:
Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell