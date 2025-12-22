PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Einer Besucherin ist am Samstag, 20.12.2025, in der Innenstadt ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche gestohlen worden.

Die 40-Jährige aus Serbien besuchte in Bielefeld Verwandte und hielt sich ab 16:30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt auf. Dabei bewahrte sie ihre Geldbörse in ihrer Handtasche auf, die sie über der Schulter trug. Gegen 18:00 Uhr stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde und erstattete eine Strafanzeige auf der Stadtwache.

Die Polizei rät zur erhöhten Aufmerksamkeit im Gedränge. Ihre Wertgegenstände, wie Geldbörse und Handy, sollten Sie immer in verschlossenen Taschen Ihrer Kleidung und eng an Ihrem Körper tragen.

Auf den Seiten der "Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes" finden Sie Tipps zu den Maschen der Taschendiebe und zum Schutz gegen Taschendiebstahl:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Zeugen melden sich bitte beim:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

