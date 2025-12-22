Polizei Bielefeld

POL-BI: Geraubte Gegenstände auf Flucht zurückgelassen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Zwei junge Bielefelder sind am Sonntagabend, 21.12.2025, im Bereich der Sudbrackstraße und der Einmündung Am Bruche von mehreren jungen Männern angegriffen worden. Die sechs bis acht Tatverdächtigen ließen auf ihrer Flucht in den Bultkamp Park einen E-Scooter und ein iPhone zurück.

Gegen 19:10 Uhr sollen der 18- und der 19-Jährige beim Durchqueren des Grünzugs Meierteich von mehreren Personen geschlagen und getreten worden sein. Bei der Auseinandersetzung unterhalb der Straße Am Bruche wurden dem 19-Jährigen sein Handy und sein E-Scooter abgenommen. Mit ihrer Beute entfernte sich die Gruppe vom Tatort und ebenso die beiden Opfer. Die Tatverdächtigen überquerten die Sudbrackstraße.

Die zuerst eintreffenden Streifenbeamten konnten die dunkelgekleideten Personen der Gruppe kurz vor dem Erreichen des Bultkamp Parks entdecken. Diese teilten sich beim Erkennen der Polizeifahrzeuge sofort auf. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen und der intensiven Suche, konnten die Tatverdächtigen unerkannt in unterschiedliche Richtungen durch den Park entkommen.

Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und von Rettungssanitätern nach einer medizinischen Erstversorgung in eine Ambulanz gefahren. Eine detaillierte Personenbeschreibung der Tatverdächtigen liegt der Polizei bislang nicht vor. Das geraubte Handy und der E-Scooter konnten unbeschädigt wiedergefunden werden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

