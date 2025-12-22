Polizei Bielefeld

POL-BI: Eingangstür hält Einbruchsversuch stand

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht Zeugen und den oder die Tatverdächtigen, die in der Nacht zu Sonntag, 21.12.2025, in der Innenstadt versucht haben, in eine Drogeriefiliale einzubrechen.

Am Sonntagmorgen wurde eine Zeugin auf die beschädigte Glasscheibe einer Eingangstür in der Niedernstraße aufmerksam und informierte die Polizei. Nach den bisherigen Informationen lag die Tatzeit zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr, in der Unbekannte eine Schachtabdeckung gegen die Scheibe warfen. Durch den Wurf entstand eine massive Beschädigung, aber die Verglasung hielt stand und der oder die Einbrecher gaben ihr Vorhaben auf.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell