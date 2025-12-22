PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Eingangstür hält Einbruchsversuch stand

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht Zeugen und den oder die Tatverdächtigen, die in der Nacht zu Sonntag, 21.12.2025, in der Innenstadt versucht haben, in eine Drogeriefiliale einzubrechen.

Am Sonntagmorgen wurde eine Zeugin auf die beschädigte Glasscheibe einer Eingangstür in der Niedernstraße aufmerksam und informierte die Polizei. Nach den bisherigen Informationen lag die Tatzeit zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr, in der Unbekannte eine Schachtabdeckung gegen die Scheibe warfen. Durch den Wurf entstand eine massive Beschädigung, aber die Verglasung hielt stand und der oder die Einbrecher gaben ihr Vorhaben auf.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 13:31

    POL-BI: Geraubte Gegenstände auf Flucht zurückgelassen

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - Zwei junge Bielefelder sind am Sonntagabend, 21.12.2025, im Bereich der Sudbrackstraße und der Einmündung Am Bruche von mehreren jungen Männern angegriffen worden. Die sechs bis acht Tatverdächtigen ließen auf ihrer Flucht in den Bultkamp Park einen E-Scooter und ein iPhone zurück. Gegen 19:10 Uhr sollen der 18- und der 19-Jährige beim Durchqueren des Grünzugs ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:30

    POL-BI: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt an der Paderborner Straße in Verl - MK Born

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Gütersloh / Verl - Ein 30-jähriger Gütersloher wurde am Montagmorgen, 22.12.2025, durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen, da er im Verdacht steht, einem 66-jährigen Verler mit einer Axt lebensgefährliche Verletzungen zugefügt zu haben. Eine Mordkommission hat die ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:10

    POL-BI: Vorweihnachtliche Alkoholfahrten gestoppt

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Am vergangenen Wochenende stoppte die Bielefelder Polizei mehrere Personen, die alkoholisiert mit einem Auto oder E-Scooter unterwegs waren. Das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihnen untersagt. Aus gegebenem Anlass sensibilisiert die Polizei Bielefeld: Setzten oder stellen Sie sich nicht hinter das Steuer eines Fahrzeugs, wenn sie Alkohol getrunken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren