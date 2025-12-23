PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrer schlägt mit Baseballschläger auf zwei Unfallwagen ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ermittler des Verkehrskommissariat 1 suchen einen Audifahrer, der am Sonntag, 21.12.2025, an der Herforder Straße eine Unfallflucht begangen haben soll. Hinweisen zufolge soll ein Unfallbeteiligter zuvor mit einem Baseballschläger auf den Audi und ein weiteres Fahrzeug eingeschlagen haben.

Ein 35-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück verständigte Sonntagabend über den Notruf die Polizei und berichtete von einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Herforder Straße, zwischen der Hellingstraße und der Straße Jöllheide.

Vor Ort erklärte er den Beamten, dass er gegen 20:00 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf den Parkplatz gefahren sei. Ein Audifahrer beabsichtigte zeitgleich, das Gelände zu verlassen. Dabei touchierte er den Mercedes seitlich, setzte jedoch seine Fahrt weiter fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Kurze Zeit später meldete sich ein 23-jähriger Bielefelder bei der Leistelle der Polizei und schilderte eine andere Version des Unfalls. Er befand sich mit seinem 3er BMW hinter dem Audi und bemerkte den seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Audifahrer setzte daraufhin zurück und stieß mit seinem BMW ebenfalls zusammen.

Der Mercedesfahrer sei daraufhin ausgestiegen und habe mit einem Baseballschläger auf die beiden Fahrzeuge eingeschlagen. Beide Fahrer seien dann vor dem aggressiven Mann geflüchtet.

Um den Unfallhergang aufzuklären, suchen die Ermittler des Verkehrskommissariat 1 den Audifahrer. Es soll sich um einen silbernen Audi A6 Kombi gehandelt haben. Im Fahrzeug saßen insgesamt zwei Männer. Sie hatten ein südländisches Erscheinungsbild, eine korpulente Statur, kurze, schwarze Haaren und Vollbärte.

Der Audifahrer und mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 0521/545-0 beim Verkehrskommissariat 1 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

