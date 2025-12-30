Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trinksüchtiger Einbrecher

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Supermarkt in Stadtroda eingebrochen. Dazu drückten sie eine Schiebetür auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Die Täter stahlen aus dem Kassenbereich mehrere dutzend kleine Flaschen Pfefferminzlikör und ergriffen die Flucht. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

