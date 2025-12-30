LPI-J: Böse Weihnachtsüberraschung

Jena (ots) - Unbekannte haben in der letzten Woche in der Jenaer Innenstadt sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft. Die Täter begaben sich in der Folge in das erste Obergeschoss und versuchten dort vier Wohnungstüren aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, weswegen die Täter von ihrem Plan abwichen und flohen. Die Türen wurden jeweils leicht beschädigt, wobei der Sachschaden auf ca. 400,-Euro geschätzt werden ...

mehr