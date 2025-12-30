LPI-J: Böse Weihnachtsüberraschung
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Bucha: Ein 61-Jähriger kehrte nach einem Urlaub nach Bucha in sein Haus zurück, dabei machte er eine schreckliche Feststellung. Ein Kellerfenster war aufgebrochen und Unbekannte hatten sich zutritt zum Haus verschafft. Dort wurden diverse Räume nach Wertsachen durchsucht. Was genau gestohlen wurde, ist zum gegenwertigen Zeitpunkt unklar. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell