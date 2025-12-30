PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Weimar (ots)

Ein 51-Jähriger fuhr am Montag gegen 08:30 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße Am Kirschberg in Richtung Friedensstraße. Ihm entgegen kam ein 44-Jähriger Mercedesfahrer. Dieser wollte nach links in Richtung Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Mutmaßlich übersah er den entgegenkommenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erlitt eine Platzwunde und verletzte sich am Bein. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei empfiehlt jedem Radfahrer das Tragen eines Schutzhelms, denn dieser schützt vor lebensgefährlichen Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

