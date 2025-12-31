PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Weimar (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Ortslage Blankenhain zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach bisherigen Ermittlungen zündete ein 14-Jähriger in der Marktstraße Feuerwerkskörper. Dies missfiel einem 25-Jährigen Anwohner, welcher sich in der weiteren Folge zum Jugendlichen begab und diesen mittels eines pistolenähnlichen Gegenstandes nötigte, mit dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern aufzuhören. Anschließend entfernte sich der Täter vom Einsatzort. Durch die vor Ort eingesetzten Beamten konnte der Täter im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Personen, die den Vorfall gegen 18:30 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizeiinspektion Weimar unter Angabe des Aktenzeichens (ELS 25520609) zu melden. (Tel.: 03643 882-0, E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

