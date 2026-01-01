Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Querschläger verursacht blutige Nase

Apolda (ots)

Kurz nach Mitternacht kam es in der Utenbacher Straße in Apolda zu einer Körperverletzung. Beim Abfeuern von Silvesterraketen löste sich aus der Gruppe des Geschädigten ein Querschläger und flog in Richtung einer gegenüberstehenden Personengruppe. Aus dieser Gruppe heraus ging eine unbekannte männliche Person in Richtung des Geschädigten und schlug diesen unvermittelt in das Gesicht, woraufhin die Nase des Geschädigten anfing stark zu bluten und musste im Apoldaer Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wird aufgenommen. Hinweise auf den Täter werden in der PI Apolda angenommen.

