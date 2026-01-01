Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren unter Alkoholeinfluss in Blankenhain

Weimar (ots)

Zum späten Vormittag an Silvester führten Beamte der Polizeiinspektion Weimar eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Lindenstraße in der Ortslage Blankenhain durch. Bei dem 51-Jährigen Fahrzeugführer des Nissan Micra wurde im Rahmen dieser ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,85 Promille anzeigte. Es wurde im weiteren Verlauf eine gerichtsverwertbare Messung durchgeführt. Dem Delinquenten wurde die Weiterfahrt bis zur Widererlangung der Fahrtüchtigkeit untersagt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

