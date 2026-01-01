Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ## Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/ Uelzen - Silvesternacht 31.12.2025/01.01.2026

Lüneburg (ots)

POL-LG: ++ Die Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen wünscht allen Bürger-innen ein frohes neues Jahr. ++ ++ Die Silvesternacht verlief ohne größere polizeiliche Einsatzlagen und mit friedlich Feierenden ++

Lüneburg - Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

An der russischen Kirchengemeinde am St.-Stephanus-Platz beschädigten unbekannte Täter mit einem pyrotechnischen Gegenstand eine Scheibe. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Brand einer Gartenlaube

Im Kleingartenverein Pferdeteich geriet aus ungeklärter Ursache eine hölzerne Gartenlaube in Brand. Die Laube brannte bis auf die Außenwände aus. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Lüneburg - Häusliche Gewalt

Zu Streitigkeiten kam es bei einem in Trennung lebenden Paar. Eine 48-jährige Frau schubste hierbei ihren Ex-Mann und wirkte danach mit einem Gegenstand auf den Pkw des Mannes ein. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Sollten auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sein, zögern Sie nicht dies der Polizei zu melden. Weitere Hilfsangebote sind auf folgender Internetseite zu finden:

https://gegen-gewalt-in-der-familie.de/wp-content/uploads/2024/11/Hilfel iste_bei_Gewalterfahrung_161024.pdf

Lüneburg - Sachbeschädigungen und Kleinbrände

Insgesamt kam es im gesamten Stadtgebiet und dem Landkreis Lüneburg zu kleineren Bränden und Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper. Mit Hilfe der Feuerwehr konnten alle Kleinbrände schnell abgelöscht werden. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Lüneburg - Trunkenheitsfahrt endet in Verkehrsunfall

In den Morgenstunden des 01.01.2026 verlor ein 32-jähriger Mann in einer Rechtskurve der Willy-Brandt-Straße die Kontrolle über seine Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Brückengeländer. Der Mann verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. An seinem Pkw entstand ein Totalschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme räumte der Mann den Konsum von Alkohol ein. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Adendorf - Brand eines Mehrfamilienhauses

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten die Mülltonnen vor einem Mehrfamilienhaus in Brand. Das Feuer griff auf den Dachvorsprung oberhalb der Mülltonnen über und zog sich teilweise durch den rechten Dachstuhl. Insgesamt fünf Personen wurden infolge des Brandes verletzt, drei von ihnen wurden zur weiteren medizinischen Behandlung ins städtische Klinikum verbracht.

Amelinghausen - Brand eines Anhängers

Am 01.01.2026 um 01:19 kam es zu einem Brand eines Anhängers, welcher sich unter einem Carport befand. Der Brand konnte durch den Eigentümer selbstständig abgelöscht werden. Nach Angaben des Eigentümers hatte dieser zuvor eine abgebrannte Feuerwerksbatterie auf den Anhänger gelegt. Ein Rest Glut hat dann vermutlich den Brand verursacht. Es entstand leichter Sachschaden an dem Anhänger. Uelzen In der Silvesternacht verlief der Jahreswechsel insgesamt ruhig. Im Laufe der Nacht kam es vereinzelt zu Ruhestörungen sowie zu Sachbeschädigungen, die überwiegend durch Feuer oder den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern verursacht wurden.

Uelzen - Abfeuern von Leuchtmunition

Am Nachmittag des 31.12.2025 schießt eine unbekannte Person im Stadtbereich Uelzen Leuchtmunition ab, wodurch infolgedessen eine Verkehrsteilnehmerin durch den Funkenflug getroffen wird. Als die unbekannte Person durch Zeugen darauf angesprochen wird, spricht dieser eine Drohung gegenüber den Zeugen aus und verlässt umgehend die Örtlichkeit.

Bad Bevensen - Brand eines Unterstandes

Am 01.01.2025 gerät in Bad Bevensen in den frühen Morgenstunden aus unbekannter Ursache ein hölzerner Unterstand in Brand. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Stall- sowie Wohngebäude kann durch die Feuerwehr verhindert werden. Es entsteht Sachschaden am Unterstand, zu einem Personenschaden kommt es nicht.

Lüchow-Dannenberg Lüchow-Dannenberg

Lüchow-Dannenberg - Mehrere Brände, nicht alle glimpflich In der Silvesternacht kam es im Landkreis Lüchow-Dannenberg zu mehreren Bränden, alle verliefen ohne dass Menschen verletzt wurden, aber dennoch nicht alle glimpflich. Nachdem es zunächst in Neuhaus und in Lübbow zu Heckenbränden gekommen war, die vermutlich durch Feuerwerksköper verursacht wurden und schnell durch die Feuerwehren abgelöscht werden konnten, wurde gegen 01:40 Uhr der Brand eines Carports in Gusborn und etwa eine Stunde später ein Gebäudebrand in Zernien gemeldet. In Gusborn brannte außer dem Carport auch ein hochwertiger Pkw komplett ab, der Sachschaden wird auf etwa 150.000,- Euro geschätzt. Die Ursache für das Feuer ist derzeit nicht bekannt. Zernien - Brand eines Wohnhauses Ebenfalls aus bislang ungeklärter Ursache brannte ein Wohnhaus samt Nebengebäude und Carport in Zernien ab Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, Anwohner aus dem Nachbarhaus mussten auf Grund der starken Rauchentwicklung ihr Haus verlassen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, sie wird mindestens im hohen sechsstelligen Bereich geschätzt. Postkasten in Dolgow "gesprengt" Vermutlich mit Feuerwerkskörpern zerstörten bisher Unbekannte in Dolgow am Silvesterabend gegen 22:40 Uhr einen Briefkasten der Post. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Insgesamt augenscheinlich friedliche Feierende Nur wenige Streitigkeiten und kleinere Körperverletzungsdelikte wurden in der Silvesternacht an die Polizei gemeldet. In einem Fall wurde 44jähriger Mann von Unbekannten gegen ein geparktes Auto geschubst. Er fiel so unglücklich mit dem Arm gegen die Heckscheibe, dass diese zerbrach und der Mann sich an den Scherben Schnittverletzungen zuzog, die im Krankenhaus versorgt werden mussten.

